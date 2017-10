Diebe unterwegs In Radebeul schlugen die Täter auf einer Baustelle zu, in Riesa hatten sie einen Schulhof im Visier.

In den vergangenen Tagen waren Diebe wieder im Landkreis Meißen aktiv. So meldet die Polizei am Freitag einen Diebstahl in Radebeul. Wie erst jetzt bekannt wurde, nutzten Unbekannte das Wochenende, um sich auf der Baustelle an der Gartenstraße zu schaffen zu machen.

Sie drangen in einen Baucontainer sowie eine Lagerhalle ein. Gestohlen wurden Werkzeuge, darunter eine Stihl-Kettensäge, ein Abbruchhammer und ein Schlagschrauber sowie weitere Geräte. Außerdem nahmen die Diebe das Kaffeegeld aus dem Aufenthaltsraum der Bauarbeiter mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch nicht ermittelt.

In Riesa hatten es die Täter auf Fahrräder abgesehen. Vom Schulhof des Werner-Heisenberg-Gymnasiums stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag ein 26-Zoll-Mountainbike. Das blau-grau-silberfarbene Rad hatte einen Neuwert von rund 600 Euro. Ebenfalls am Donnerstag verschwand ein 28-Zoll-Trekkingrad der Marke Diamant von der Stendaler Straße. Der Wert des silberfarbenen Rades wurde auf rund 200 Euro beziffert. (SZ)

