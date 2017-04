Diebe unterwegs In den vergangenen Nächten waren im Landkreis erneut Diebe unterwegs. Neben teurer Technik hatten sie es auf einen Audi und Zigaretten abgesehen.

In den vergangenen Nächten waren im Landkreis erneut Diebe unterwegs. In Cunnersdorf bei Großenhain hatten es die bislang unbekannten Täter auf teure Technik in einem VW Caddy absehen. Laut Polizei zuschlugen die Täter die Seitenscheibe des Autos, das an der Bieberacher Straße abgestellt war. Anschließend stahlen sie einen Laptop sowie verschiedene Messtechnik aus dem Fahrzeug. Der Wert der Geräte wurde auf rund 14.000 Euro, der Sachschaden auf rund 200 Euro beziffert.

In Großenhain hatten sich Unbekannte in der Nacht außerdem in die Lagerräume eines Supermarktes an der Dresdner Straße begeben und von dort aus die Tür zum Büro aufgebrochen. Aus dem Büro stahlen sie anschließend eine Kiste mit Tabakwaren im Gesamtwert von rund 1.500 Euro.

In Radebeul hatten es Diebe dagegen auf einen Audi Q 7 abgesehen. In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte den grauen SUV vom Augustusweg. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Fahrzeuges wurde noch nicht beziffert. (SZ)

