Diebe unterwegs In Zeithain wurde im Bauhof eingebrochen, in Radebeul in einen Handyladen.

© Marko Förster

In ein Lager des Bauhofes Zeithain sind Diebe in der Nacht zu Freitag eingedrungen, meldet die Polizei. Entdeckt wurde das am Freitagmorgen. Die Täter entwendeten ein Notstromaggregat, zwei Aluleitern und Kupferdachrinnen im Gesamtwert von rund 2 000 Euro.

In der gleichen Nacht hebelten Unbekannte die Tür zum Handy-Shop in Radebeul auf der Sidonienstraße auf. Dort stahlen die Eindringlinge mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro. (szo)

zur Startseite