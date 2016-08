Diebe unterwegs

Im Schlaf bestohlen

Döbeln. Während die Mieterin einer Hochparterrewohnung in der Leipziger Straße in der Nacht zu Donnerstag schlief, stiegen unbekannte Einbrecher durch ein offenes Fenster in die Wohnung ein. Unbemerkt verschwanden die Täter schließlich mit der Handtasche der Frau, in der sich die Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten befand. Der Stehlschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachstanden entstand nicht.