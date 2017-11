Diebe und Einbrecher schlagen zu Einer Zeitungsausträgerin wird das Rad gestohlen und beim Einbruch in ein Einfamilienhaus dient der Gartentisch als Leiterersatz.

Eine Zeitungsausträgerin stellte am Sonnabend gegen 5.45 Uhr ihr Damenfahrrad am Bahnhof in Döbeln ab und schloss dieses an. Als sie gegen 6 Uhr zurückkam, fehlte vom Fahrrad und den restlichen Zeitungen jede Spur. Glücklicherweise hatte sie bereits den Großteil der Zeitungen zugestellt. Der Wert des Fahrrades wird mit 230 Euro beziffert.

Bereits am Freitag waren Diebe in Erdmannsdorf unterwegs. Sie hebelten an einem Einfamilienhaus in der Alten Chemnitzer Straße ein Fenster auf. Dabei diente ein Gartentisch als Leiterersatz. Die noch unbekannten Gauner durchsuchten die Räume und erbeuteten laut Polizeiangaben mehrere Hundert Euro sowie diverse persönliche Unterlagen. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (DA)

