Diebe suchen Baustelle in Kodersdorf heim Der entstandene Sachschaden ist weit höher als der Wert der gestohlenen Sachen.

Symbolfoto © dpa

Kodersdorf. Unbekannte sind in einen Baustellencontainer an der Hoto-Brücke auf der Görlitzer Allee in Kodersdorf eingebrochen und haben diesen durchsucht. Außerdem brachen die Kriminellen einen Bagger und einen Radlader auf und entwendeten aus den beiden Fahrzeugen die Batterien und zapften Diesel ab. Ebenfalls aufgebrochen wurde ein Starkstromkasten. Gestohlen wurden rund 50 Meter Starkstromkabel. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich bereits im Verlauf des Wochenendes.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3 500 Euro, der Wert der gestohlenen Gegenstände und des Treibstoffes auf insgesamt 900 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. (szo)

zur Startseite