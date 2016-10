Diebe steigen in Schule ein

Einbruch in Schule Freital. Unbekannte sind in eine Schule an der Zauckeroder Straße in Freital-Döhlen eingebrochen. Die Täter zerschlugen in der Nacht zum Dienstag ein Fenster des Containerbaus und durchsuchten die Räume. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Baucontainer aufgebrochen Kreischa. Diebe sind in zwei Baucontainer sowie einen Rohbau an der Straße Zscheckwitz eingebrochen. In der Folge stahlen sie einige Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Die Tat ereignete sich Montagnacht.