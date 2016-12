Diebe stehlen Werkzeuge aus Transporter Unbekannte sind in ein gesichert abgestelltes Fahrzeug eingebrochen. Dabei verursachten sie einen Schaden von insgesamt 2000 Euro.

Bislang unbekannte Täter schlugen an einem am Promenadenweg in Hohnstein gesichert abgestellten Renault-Transporter eine Seitenscheibe ein. Wie die Polizeidirektion mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Sonnabendmorgen, gegen 9 Uhr. Die Einbrecher stahlen aus dem Fahrzeug einen Hilti-Bohrhammer samt Zubehör. Der Wert wurde von den Beamten auf 2 000 Euro geschätzt. (SZ)

zur Startseite