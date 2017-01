Diebe stehlen Werkzeuge Aus einem Fahrzeug nehmen Unbekannte verschiedene Werkzeuge mit. Auch eine Meißner Firma war im Visier von Einbrechern.

Unbekannte Täter haben es auf Werkzeuge abgesehen.

In der Nacht zum Dienstag zerschlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Citroen Jumper auf der Steinbergstraße und stahlen verschiedene Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Abschließende Schadensangaben liegen derzeit noch nicht vor.

Werkzeuge aus Firma gestohlen

Unbekannte sind in eine Firma am Lutherplatz in Meißen eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen diverse Bauwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 7 000 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (szo)

