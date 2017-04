Diebe stehlen Werkzeug und Diesel

Werkzeuge gestohlen Wilsdruff. Zwischen Sonntagvormittag und Montag früh sind Diebe durch Wilsdurff gezogen. Die Täter zerschlugen eine Seitenscheibe eines Kleintransporters Fiat Tipo auf der Straße Am Ehrenfriedhof und stahlen verschiedene Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 1200 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Auch an der Poststraße sind die Unbekannten in einen Kleintransporter eingebrochen. Die Täter zerschlugen dort eine Seitenscheibe des VW T5 und stahlen wiederum Werkzeuge. Schadensangaben liegen hierfür bislang nicht vor.

Container aufgebrochen Pirna. Am vergangenen Wochenende begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände an der Wünschendorfer Straße in Bonnewitz. Sie brachen zwei Container auf und durchsuchten diese. Danach zapften sie etwa 100 Liter Dieselkraftstoff von einem Lkw auf dem Gelände ab. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt Bad Schandau.Drei Autos waren in einen Unfall am Montagnachmittag verwickelt. Die Fahrerin (48) eines Opel war mit ihrem Wagen auf der S154 zwischen Bad Schandau und Altendorf unterwegs, ihr folgten ein Skoda (Fahrer 31) sowie ein VW (Fahrer 31). Als die Opelfahrerin sowie der Skodafahrer verkehrsbedingt stoppten, fuhr der VW auf. Durch Aufprall wurden die Opelfahrerin und ihre Beifahrerin (16) sowie die Beifahrerin (33) im Skoda leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 4.000 Euro.

Dieselkraftstoff gestohlen Pretzschendorf. Am vergangenen Wochenende machten sich Unbekannte an einem Bagger auf einem Firmengelände an der Thomas-Müntzer-Straße im Klingenberger Ortsteil zu schaffen. Die Täter zapften rund 190 Liter Dieselkraftstoff ab und stahlen zudem einen Außenspiegel des Fahrzeuges. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 350 Euro. (ml)