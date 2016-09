Diebe stehlen vergoldete Flöte Eine Dresdnerin ließ ihre Tasche nur kurz aus den Augen. Nun fehlt ein enorm kostbares Instrument.

Mit einem ungewöhnlichen Diebstahl müssen sich jetzt die Dresdner Polizisten beschäftigen. Am Dienstag verschwand eine kostbare Flöte. © dpa

Ungewöhnliche Beute machten Diebe am Dienstagnachmittag in der Dresdner Neustadt. Sie stahlen eine vergoldete Querflöte. Das Instrument kostet rund 30 000 Euro. Die Besitzerin der Flöte, eine 42-jährige Dresdnerin, hatte das Instrument in einer Fahrradseitentasche verstaut.



Wie die Polizei mitteilt, ließ die Frau die Tasche kurz aus den Augen. Sie sei in den Keller gegangen, um ihr Fahrrad zu holen. Als sie wiederkam, war die Tasche weg.



In der Tasche befanden sich auch ein Handy und eine Geldbörse. Die kostbare Flöte steckte in einer braunen Ledertasche. (szo)

