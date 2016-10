Diebe stehlen teuren Toyota

Symbolbild. © Friso Gentsch / dpa

Niesky. In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Niesky An der Hochstraße einen 5 Jahre alten Toyota RAV4 gestohlen. Das Fahrzeug war schwarz und hatte das amtliche Kennzeichen GR-GB 888. Der Zeitwert wurde laut Polizei mit 20 000 Euro angegeben. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet. (szo)

