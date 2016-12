Diebe stehlen Simson Star

Zweifacher Diebstahl aus einer Wohnung Löbau. Ein 50-Jähriger hat am Dienstagnachmittag bei der Polizei vorgesprochen und zwei Diebstähle angezeigt. Tatort war in beiden Fällen die Wohnung des geistig Beeinträchtigten in einem Mehrfamilienhaus an der Lortzingstraße. Ein unbekannter, junger Mann habe dem Geschädigten einen Flachbildfernseher der Marke LG sowie ein Mobiltelefon und eine Spielkonsole gestohlen. Die Diebstähle sind den Angaben nach in der Nacht zum 29. November 2016 und am frühen Dienstagmorgen geschehen. Den Täter beschrieb der Mann als etwa 25 Jahre alt und schlank. Er sprach mit einheimisch ostsächsischem Dialekt. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einer grauer Bundjacke mit Kapuze, unter der er eine rote Mütze trug. Er war mit einem schwarzen 5er-BMW-Kombi davongefahren. Das Auto hatte vor dem Wohnhaus geparkt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. „Wer kennt den Dieb oder weiß, um wen es sich handelt? „Wer hat den 5er-BMW vor dem Wohnhaus gesehen?“ Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter der Rufnummer 03583 620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Streit und mutmaßliche Körperverletzung zwischen zwei Männern Weißwasser. Zwei betrunkene Männer sind in Weißwasser zweimal aufeinander losgegangen. Vor einem Supermarkt an der Muskauer Straße soll ein 36-Jähriger am späten Dienstagnachmittag einem 23-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Dieser soll seinen älteren Kontrahenten wenig später an der Straße des Friedens mit einem Gegenstand an der Stirn sowie am Arm verletzt haben. Ob es sich dabei tatsächlich um ein Messer handelte, ist derzeit noch fraglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Weißwasseraner aufgenommen. Der 36-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Beide Männer wiesen Atemalkoholwerte von rund zwei Promille auf.

Unbekannte beschädigen BMW bei versuchtem Diebstahl Niesky. In der Nacht zu Mittwoch haben in Niesky Unbekannte versucht, einen BMW am Wiesenweg zu entwenden. Die Täter schlugen die Scheibe der Beifahrertür und die Dreieckscheibe an dem Fahrzeug ein. Entwendet wurde nichts. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebe stehlen Simson Star Görlitz. Unbekannte haben im Ortsteil Hagenwerder ein Moped gestohlen. Die Simson Star mit dem Versicherungskennzeichen 637 BAL befand sich An der alten F 99 und verschwand am Dienstagnachmittag. Den Zeitwert des Zweirades bezifferte der Eigentümer auf etwa 1000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ohne Führerschein mit unterschlagenem Fahrzeug unterwegs Löbau. In der Nacht zu Mittwoch hat in Löbau eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland einen 26-Jährigen und dessen Fahrzeug auf der Mozartstraße kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann den Wagen in Kiel unterschlagen hatte und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem führten die Beamten bei dem Löbauer einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Polizisten begleiteten den 26-Jährigen zur Blutentnahme und fertigten Anzeigen gegen ihn. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland wird sich mit dem Fall befassen.

Doppelt so schnell wie erlaubt Weißwasser. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion hat am Dienstagnachmittag in Weißwasser auf der Lutherstraße die Geschwindigkeit kontrolliert. Man darf dort 30 Kilometer pro Stunde fahren. Von rund 350 Fahrzeugen waren 13 zu schnell. Eine VW-Fahrerin passierte die Messanlage mit 62 Kilometern pro Stunde. Auf die Frau werden ein Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird die Betroffenen anschreiben.