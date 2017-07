Diebe stehlen Rasentraktoren Der Schaden beim ESV Lok und beim Schäferhundeverein in Großbauchlitz geht in die Tausende. Offenbar waren Profis am Werk.

Wo ist solch ein Rasenmäher „Etesia“ aufgetaucht? Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Diebe. © Symbollbild/Rita Seyfert

Es waren keine Anfänger, die in der Nacht zum Montag den ESV Lok Döbeln und den Schäferhundeverein in Großbauchlitz heimsuchten. Ein Vereinsmitglied, das am Morgen seinem Hund Auslauf verschaffen wollte, fand die Garage aufgebrochen vor – das Schloss war fein säuberlich aufgebohrt, sagte Karl-Hermann Saal vom Vorstand. Der Rasentraktor fehlte. Auch ein paar Beißarme und Schutzhosen für die Hundeausbildung.

„Keine Ahnung, für was sie die gebraucht haben“, sagte Saal. Der Kühlschrank, in dem sich Würste für die nächste Grillfete befanden, war ausgeräumt. Die Diebe hatten auch alle möglichen Behältnisse nach verstecktem Geld durchsucht. Der Schaden ist beträchtlich. Allein der Rasentraktor war um die 4 000 Euro wert.

Noch schlimmer hat es den ESV Lok Döbeln erwischt. Der gestohlene Rasentraktor Marke „Etesia“ mit zwei Mähwerken für die Pflege des Fußballrasens ist rund 8 000 Euro wert. „Der war zwar etwa 15 Jahre alt, aber generalüberholt“, sagte Vereinschef Olaf Junges. Versichert sei der alte Rasenmäher nicht. „Die Neuanschaffung wird teurer werden. So etwas kostet 15 000 bis 20 000 Euro “, so Junges. „Wir müssen sehen, wie wir zu einem anderen Rasenmäher kommen. Das Gras wird weiterwachsen.“ Die Diebe hatten beim ESV Lok auch Werkzeug im Wert von 1 000 Euro mitgenommen. Neben Türen öffneten sie Zäune, um ihre Beute wegzuschaffen.

Die Polizei erhofft sich Hinweise auf die Täter. Wer hat an der Alexanderstraße zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, etwas bemerkt, das mit den Einbrüchen zusammenhängen könnte? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wo ist ein Rasenmäher „Etesia“ aufgetaucht, wo wurde er eventuell zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei in Döbeln unter Tel. 03431 6590 entgegen.

