Diebe stehlen Post-Marken Unbekannte sind in eine Postfiliale an der Bautzener Straße in Neusalza-Spremberg eingedrungen. Die Beute hat einen Wert von 10000 Euro.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Diebe haben am Wochenende an der Bautzener Straße in Neusalza-Spremberg in einer Postfiliale große Beute gemacht. Wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, sind die Unbekannten in das Geschäft eingedrungen und entwendeten Brief- und Paketmarken im Wert von 10000 Euro. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/tc)

zur Startseite