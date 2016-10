Diebe stehlen Mopeds und Rennrad Von einem Grundstück an der Nossener Straße nahmen Unbekannte eine grüne und eine rote Simson mit. Auch ein teures Rennrad war im Visier der Einbrecher.

Diebe hatten es am Wochenende auf Mopeds abgesehen.

Am Sonntagmorgen stahlen Unbekannte von einem Grundstück an der Nossener Straße eine grüne Simson S 51 B sowie eine rote Simson S 51 N. Der Zeitwert der Mopeds wurde mit rund 900 Euro und rund 700 Euro angegeben.

Rennrad gestohlen

Im Verlauf der vergangenen Woche verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schuppen an der Weidaer Straße in Riesa. Aus diesem stahlen sie ein Rennrad Giant Advanced SL. Das Carbonrad in den Farben schwarz und weiß hat einen Wert von rund 6 500 Euro (szo)

