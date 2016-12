Diebe stehlen Mazda 626

Polizei sucht Zeugen zu Unfällen Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen, die in den vergangenen Tagen in Görlitz geschehen sind. Am Dienstagnachmittag der vergangenen Woche hat ein unbekanntes Fahrzeug auf der Alfred-Fehler-Straße einen parkenden VW Golf gestreift. Dabei wurde die gesamte Fahrerseite des Volkswagens beschädigt. Die Reparaturkosten beliefen sich ersten Schätzungen nach auf etwa 3500 Euro. Am Donnerstagmorgen wurde in Görlitz ein 13-Jähriger bei einem Unfall leicht verletzt. Der Junge querte gegen 6.40 Uhr vor der Schule an der Elisabethstraße die Fahrbahn, als er von einem unbekannten Auto erfasst wurde. Der Pkw, vermutlich ein hellbrauner Kleinwagen, streifte das Kind, welches zu Boden fiel. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Klosterplatz davon. Die Polizei fragt: „Wer hat die Unfälle und die beteiligten Autos gesehen? Wer kann die Pkw beschreiben? Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Görlitz, auch telefonisch unter der Rufnummer 03581 6500, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auto überschlägt sich Neusalza-Spremberg/Schönbach. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neusalza-Spremberg und Schönbach ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 52-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Skoda Octavia in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach einen Weidezaun und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug und den Weidepfählen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4100 Euro.

Trunkenheit im Verkehr Gablenz. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser hat in Gablenz einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Die Beamten stoppten am Sonntagmorgen einen Seat und dessen Fahrer. Der 52-Jährige befuhr den Gablenzer Weg, als ihn die Polizisten kontrollierten. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von umgerechnet 0,8 Promille. Auf den Betroffenen werden ein Monat Fahrverbot, mindestens 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen.

Mazda 6262 gestohlen Mittelherwigsdorf. Unbekannte haben auf einem Firmengelände im Ortsteil Radgendorf einen grauen Mazda 626 gestohlen. Das Fahrzeug war auf die amtlichen Kennzeichen ZI-TL 18 zugelassen und verschwand in der Nacht zu Sonntag. Den Zeitwert des 15 Jahre alten Pkw bezifferte der Eigentümer auf etwa 500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Auto.

Defekter Lkw gestoppt Görlitz. Polizisten haben auf dem Autobahnparkplatz An der Neiße einen defekten Lkw aus dem Verkehr gezogen. Kurz bevor das Lkw-Gespann Samstagmittag bei Ludwigsdorf die Landesgrenze zu Polen querte, kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei den Lastzug. Den Prüfern fiel auf, dass eine Bremsscheibe sowie mehrere Traversen am Anhänger durchgerissen waren. Die Polizisten untersagten dem 34-jährigen Fernfahrer die Weiterfahrt und erstatteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowohl gegen den Mann als auch die in der Ukraine ansässige Spedition.

Einbruch in Einfamilienhaus Lawalde. Unbekannte sind auf einem Grundstück im Ortsteil Kleindehsa in der Streitfelder Straße in ein Einfamilienhaus sowie einen Anbau eingebrochen. Aufgefallen ist das am Sonntagmorgen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reh bei Unfall gestorben Weißwasser. In Weißwasser ist es zu einem Wildunfall gekommen. Ein 78-Jähriger befuhr mit seinem Ford am späten Sonntagabend die Heinrich-Heine-Straße stadteinwärts und erfasste dabei ein Reh. Das Tier starb noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.