Diebe stehlen KTM-Fahrräder

In Görlitz verschwinden vier Fahrräder Görlitz. Unbekannte haben am Montag in Görlitz ein silbern-orange lackiertes 26er Fahrrad aus dem Hausflur an der Straße Schanze entwendet. Das Rad der Marke KTM war dort angeschlossen gewesen. Zwei weitere Fahrräder der Marke KTM im Gesamtwert von rund 1800 Euro verschwanden zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag vom Fahrradträger eines Pkw, der in der Elisabethstraße parkte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Außerdem verschwand in der Nacht zum Dienstag ein Fuji-Fahrrad, das von seinem Besitzer an einem Zaun an der Nikolaikirche gesichert abgestellt worden war. Das Rad hat einen Wert von rund 550 Euro. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Diebe stehlen Nummernschilder Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die Nummernschilder eines Peugeot 407 entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GR-ZS 201 stand am Wilhelmsplatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Polizei und Landratsamt kontrollieren Geschwindigkeit Großschönau. Bürgerpolizisten des Polizeirevier Zittau-Oberland haben am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Mitarbeitern des Landratsamtes auf der Hauptstraße in Großschönau das Einhalten der Geschwindigkeit kontrolliert. Während der rund zweistündigen Kontrolle wurden insgesamt 258 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 14 nicht an die innerorts übliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern. In zwölf Fällen blieb es bei einem Verwarngeld. Zwei Fahrer hatten es besonders eilig und erhalten ein Bußgeld. Schnellster war ein Pkw-Fahrer, welcher mit 78 km/h vom System erfasst wurde. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Fällen befassen. (szo)

Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht Schleife. Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin hat am Dienstag, gegen 16 Uhr, in Schleife die Friedensstraße aus Richtung Kreisverkehr befahren. Kurz vor der Einmündung zur Straße Am Dorfteich fuhr ein Radfahrer in den Kreuzungsbereich ein, ohne dabei offenbar die Vorfahrtsberechtigte Skoda-Fahrerin zu beachten. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte die 54-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer verhindern. Ein hinter ihr fahrender Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seiner Kawasaki auf den Skoda. Dabei verletzte sich der 22-jährige Fahrer leicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entsteht Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Halbendorfer Weg oder Friedensstraße, Richtung Kreisverkehr davon. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. (szo)

Unfall beim Ausparken Bad Muskau. Am Dienstagvormittag ist es in Bad Muskau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 56-jährige Fahrerin eines Kleintransporters fuhr auf der Schmelzstraße bei dem Versuch aus einer Parklücke auszuparken gegen einen hinter ihr stehenden Mazda. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (szo)

Polnischer Laster wird aus dem Verkehr gezogen Vierkirchen. Beamte des Autobahnpolizeireviers und des Zolls haben am Dienstagvormittag einem polnischen Lastwagenfahrer die Weiterfahrt untersagt. Zuvor hatten sie den Lkw, der auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs war, auf der Autobahn bei Vierkirchen gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass am Sattelauflieger drei Luftfederbälge defekt waren. Zudem wiesen einzelne Bremsbeläge Verschleiß auf, sodass Eisen auf Eisen rieb. Die Polizisten untersagten dem 41-Jährigen die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. (szo)