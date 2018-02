Diebe stehlen Kfz-Diagnosegerät Unbekannte sind am Wochenende in eine Werkstatt in Niesky eingedrungen. Der Sachschaden ist gering, die Beute dafür umso wertvoller.

Niesky. Diebe sind in der Zeit von Sonnabendnachmittag zum Sonntagmittag eine Werkstatt an der Hochstraße in Niesky eingebrochen. Beim Durchsuchen der Räume fanden sie ein Diagnosegerät, das laut Polizeisprecher Thomas Knaup unverschlossen herumlag. „Das ist für Autodiebe Gold wert, denn damit lassen sich Fahrzeuge schlüssellos starten“, berichtet er. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von 100 Euro, der Wert des Diagnosegeräts liegt bei rund 8000 Euro. „Wir appellieren an Firmen, die Arbeitsgeräte wie Bargeld zu behandeln und in Safes zu verschließen“, so Knaup. (szo/tc)

