Diebe stehlen Fahrräder und eine Simson In Seifhennersdorf und Bertsdorf verschwanden insgesamt sechs Fahrräder und ein Moped. Der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 4 100 Euro.

Symbolbild Polizei © dpa

Seifhennersdorf/Bertsdorf. In Seifhennersdorf haben Unbekannte aus einem Nebengebäude drei Fahrräder sowie eine Simson 51 mit dem Versicherungskennzeichen 778 KSF gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, fiel das den Bewohnern eines Grundstücks an der Zollstraße am Dienstagabend auf.

Die Fahräder und das Moped verschwanden demnach im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstagabend. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Den Wert der Beute bezifferte der Eigentümer auf rund 1 600 Euro.

Auch in Bertsdorf-Hörnitz waren Fahrraddieb unterwegs. Im Ortsteil Bertsdorf sind die unbekannten Täter in einen Schuppen eingebrochen und haben innerhalb der vergangenen drei Wochen drei Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, geschah die Tat auf einem Grundstück An der Lehne und fiel erst am Dienstagvormittag auf. Den Wert der Beute beträgt etwa 2 500 Euro. Der Sachschaden sei sehr gering.

In beiden Fällen hat der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite