Diebe stehlen Essen aus Nieskyer Imbiss Der Wert der gestohlenen Lebensmittel beträgt rund 100 Euro.

© Uwe Soeder

Niesky. In der Nacht zu Donnerstag geriet ein Imbiss an der Kollmer Straße in Niesky ins Visier von Unbekannten. Die Täter drangen gewaltsam ein und nahmen sich Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro mit. Der Sachschaden betrug zirka 50 Euro.

Polizisten sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

