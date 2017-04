Diebe stehlen Autos in Weißwasser In einer Nacht sind zwei Pkw der Marke Ford verschwunden. Einer stand auf einem Firmengelände und hatte keine Kennzeichen.

Symbolbild © dpa

Weißwasser. In der Nacht zu Donnerstag haben Autodiebe in Weißwasser zwei Pkw der Marke Ford gestohlen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, verschwand ein Auto von einem Firmengelände an der Lutherstraße. Der ein Jahr alte Ford Galaxy war nicht zugelassen und nach Angaben des Eigentümers rund 30 500 Euro wert.

Am Eichendorffweg stahlen Unbekannte einen blauen Ford Mondeo. Der Wagen war etwa eineinhalb Jahre alt und auf die amtlichen Kennzeichen WSW RH 592 zugelassen worden. Den Verlust bezifferte der Eigentümer auf etwa 18 000 Euro.

Die Soko Kfz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den beiden Ford wird international gefahndet. (szo)

