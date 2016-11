Diebe stehlen Ampel In Nünchritz ist am Wochenende Technik von einer Straßenbaustelle verschwunden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Wer macht so was? Normalerweise verschwinden an Baustellen Rüttelplatten, Kabel oder Diesel. An der Staatsstraße 88 in Nünchritz stahlen Unbekannte am Wochenende dagegen eine komplette Baustellenampel. Von der zweiten Anlage stahlen sie den Unterbau samt Batterie. Schaden: rund 2 500 Euro.

Das Fehlen der Ampel, die an der Glaubitzer Straße aufgestellt war, wurde erst am Montagmorgen bemerkt. Gegen 10 Uhr wurde der Diebstahl bei der Polizei gemeldet, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit.

Nun suchen die Beamten nach Zeugen, um den Vorfall aufzuklären. Wer Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat, wird gebeten, sich im Polizeirevier Riesa oder telefonisch unter 0351/483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. (SZ)

zur Startseite