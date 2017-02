Diebe stehlen altes Rennrad

Diebe bekommen kein Geld Görlitz. Auf der Hotherstraße in der historischen Altstadt haben am Donnerstag oder Freitag voriger Woche Unbekannte versucht, einen öffentlichen Münzfernsprecher aufzubrechen. Der Münzer der deutschen Telekom befindet sich neben der Altstadtbrücke. An die in dem Gerät eingearbeitete Geldkassette kamen die Täter allerdings nicht heran. Der verursachte Sachschaden jedoch ist groß, die genaue Schadenssumme aber noch nicht bekannt. Der Kriminaldienst des Görlitzer Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen.

Trittbretter von Windrädern entwendet Zodel. Unbekannte Täter haben von Donnerstag auf Freitag insgesamt 20 Trittbretter von drei Windrädern abgeschraubt. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 1500 Euro. Der Revierkriminaldienst Görlitz ermittelt.

Garage aufgebrochen Ebersbach. Unbekannte Täter haben gewaltsam das Tor einer Garage aufgebrochen und entwendeten daraus eine Kettensäge, einen Laubbläser, eine Wasserpumpe sowie zwei paar Ski im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Am Tor der Garage entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Kriminaldienst des Reviers Zittau-Oberland ermittelt zur Ergreifung der Einbrecher.

Vorfahrt missachtet Weißwasser. Der 18-jährige Fahrer eines Citroens ist in Weißwasser die Teichstraße in Richtung Muskauer Straße entlanggefahren. In Höhe des Kreuzungsbereiches Teich-/Muskauer Straße wollte er nach links auf die Muskauer Straße abzubiegen. Dabei beachtete er vermutlich nicht den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 31-jährigen Fahrer eines Audis. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Einbruch in Bauwagen Kunnersdorf. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen haben sich Unbekannte in Kunnersdorf gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen geschafft, der auf dem Grundstück Am Steinbruch durch den Eigentümer als Wochenendhaus genutzt wird. Die Täter entwendeten anschließend aus dem Innenraum einen Campinggaskocher mit Gaskartuschen, eine Isolierkanne, Geschirr, ein Radio, einen kleinen Feuerlöscher (5 kg), diverse Bekleidung und ein Zugseil (Länge 36 Meter) im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Es konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Renault beschädigt Görlitz. Vermutlich in den Nachtstunden zum Sonnabend haben unbekannte Täter einen auf der Rothenburger Straße in Görlitz abgestellten schwarzen Renault Megane auf der rechten Seite der Motorhaube beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Unfall mit zwei Verletzten Nechen. Zwei Fahrzeuge sind am späten Sonnabendnachmittag in Nechen zusammengestoßen. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem VW die B6 zwischen Nechen und Löbau aus Richtung Bautzen kommend. An der Einmündung zur B178 wollte die junge Frau nach links auf die Zufahrt in Richtung Zittau abbiegen. Dabei beachtete sie den ihr auf der B6 entgegenkommenden 55-jährigen Fahrer eines Mazdas offenbar nur ungenügend. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer sich leicht verletzten. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird mit circa 6000 Euro beziffert. Die betreffende Auf- und Abfahrt zur B178 war für zwei Stunden voll gesperrt.

Diebe stehlen altes Rennrad Zittau. Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Freitag bis Sonnabend gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus auf der Bergstraße in Zittau verschafft. Anschließend entwendeten sie ein im Kellergang ungesichert abgestelltes blaues Rennrad aus dem Jahr 1956 im Wert von rund 100 Euro. Der eingetretene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der Kriminaldienst des Reviers Zittau-Oberland ermittelt.

VW Caddy gestohlen Daubitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in Daubitz einen VW Caddy gestohlen. Das zwölf Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen SPN-WK 958 stand in der Dorfstraße. Den Zeitwert des weißen Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 5000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Volkswagen.