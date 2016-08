Diebe stehlen Abendmahlskelche Einbrecher haben beträchtlichen Schaden im Reinsdorfer Pfarramt angerichtet. Sie interessierten sich auf für scheinbar Wertloses.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jörg Möbius zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto der liturgischen Geräte, die von den Dieben mitgenommen wurden. Die beiden Kelche, die Kanne und die Hostienbüchse aus Silber werden fürs Abendmahl in der Reinsdorfer Kirche gebraucht. © Dietmar Thomas Jörg Möbius zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto der liturgischen Geräte, die von den Dieben mitgenommen wurden. Die beiden Kelche, die Kanne und die Hostienbüchse aus Silber werden fürs Abendmahl in der Reinsdorfer Kirche gebraucht.

Auch den verschlossenen Schlüsselkasten haben die Diebe ausgeräumt.

Die Kirchgemeinde in Reinsdorf muss einen erheblichen Verlust hinnehmen. Wahrscheinlich in der Nacht zum Sonnabend waren Diebe ins Pfarramt eingedrungen, hatten alles durchsucht und mitgenommen, was ihnen wertvoll erschien.

Mehrere Schränke hatten sie geöffnet. In einem befanden sich zwei Abendmahlskelche, eine Kanne und eine Hostiendose. Alles aus Silber. Nur eine Schwarz-Weiß-Fotografie von den Stücken ist der Gemeinde geblieben. Einen vollwertigen Ersatz wird es nicht geben. „Die Stücke haben auch einen ideellen Wert. Sie sind mal von Leuten aus dem Dorf gestiftet worden.

Früher gab es hier reiche Bauern“, sagte Jörg Möbius, Chef des Kirchenvorstandes. Einer der Abendmahlskelche stamme aus dem 19. Jahrhundert. Um ihn sei es besonders schade, sagte Möbius. Auch finanziell sei der Schaden beachtlich. Die Wiederbeschaffung gleichwertiger Stücke könnte durchaus einige Tausend Euro kosten.

Die Diebe hatten die Eingangstür zu den Gemeinderäumen aufgehebelt. Neben den liturgischen Gegenständen haben sie auch die Geldkassette mitgenommen. Viel war nicht drin. „137 Euro und 41 Cent“, meint Möbius. Auch in einer Spendendose des Frauenkreises hatten sie nachgeschaut und sie dabei zerstört. „Sie geht schwer auf“, sagte Möbius. „Die 20 Cent, die drin waren, haben sie dagelassen.“

Auch für die Schlüssel im Büro hatten die Diebe ein großes Interesse. Der Kasten ist aufgebrochen, alle Schlüssel sind weg. „Darunter sind auch die Schlüssel für die Kirchen in Beerwalde und Tanneberg. Ich habe gleich dort angerufen und gesagt, dass sie alles rausnehmen sollen, was auszuräumen geht“, sagte Möbius.

Aus der Reinsdorfer Kirche habe er wertvolle Stücke wie die Kerzenleuchter sichergestellt. Am Montag ist damit begonnen worden, alle Schlösser zu tauschen, von denen die Schlüssel abhanden gekommen sind. Allein in Reinsdorf sind es zwölf, insgesamt um die 20 Schlösser. Darunter sind auch etliche, die zu einem Schließsystem gehören und entsprechend teuer sind, sagte Möbius. Die Kirchgemeinde sei allerdings über die Landeskirche versichert. Im Pfarrhaus waren die Diebe ungestört. Die Wohnung in der ersten Etage ist derzeit nicht bewohnt. „Wir haben sie noch nicht vermieten können“, so Möbius,

Am Sonnabendnachmittag war der Einbruch erst entdeckt worden – aber auch nicht gleich. „Kantor Andreas Friede wollte seine Noten ordnen. Da ist ihm aufgefallen, dass alle Türen offenstehen“, erzählte Möbius. An einen Einbruch habe er zuerst nicht gedacht. „Ich habe das zuerst auch nicht registriert. Dann wollte ich den Briefkastenschlüssel nehmen, der gleich am Eingang hängt, und habe bemerkt, dass der weg ist.“ Selbst der Briefkastenschlüssel war für die Diebe interessant.

Auch Briefmarken fehlen und einige CDs, mit denen die Diebe eigentlich nichts anfangen können, wie Möbius meint. Im Schrank mit den Abendmahlsgefäßen stand auch eine Flasche Wein, die für den Ritus benötigt wird. Sie ist seit dem Einbruch verschwunden. Der Verlust schmerzt aber nicht so sehr: „Dafür wird ja nicht unbedingt der allerbeste Wein verwendet“, sagte Möbius.

