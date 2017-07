Diebe stehlen 208 Solarmodule In der Nacht zu Sonnabend schlugen die Unbekannten in einem Lager in Hartmannsdorf-Reichenau zu. Unklar ist, wie die Diebe in die Halle gelangten.

In der Nacht zu Sonnabend haben Diebe 208 Solarmodule aus einer Lagerhalle in Hartmannsdorf-Reichenau gestohlen. Weiterhin nahmen die Unbekannten drei Kabelrollen und sechs Akkuschrauber mit, so ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Sonntag. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 23 000 Euro. Unklar ist noch, wie die Diebe in die Halle an der Röthenbacher Straße gelangten. (SZ)

