Diebe stehlen 180 Solarmodule Diebe hatten es in den vergangenen Tagen auf einen Solarpark in Zeithain abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Diebe hatten es am Wochenende auf einen Solarpark in Zeithain abgesehen. Die bisher unbekannten Täter drangen in die Anlage ein an der Abendrothstraße ein und montierten von den Trägerelementen insgesamt 180 Solarmodule ab. Den Wert der gestohlenen Gegenstände beziffert ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf rund 25 000 Euro.

Es ist nicht der erste Diebstahl von Solarmodulen im Landkreis Meißen. Im April 2016 drangen Diebe in eine Schweinemastanlage in Skassa bei Großenhain ein und schraubten dort über 50 Solarmodule ab. Weniger Monate später gab es einen ähnlichen Fall bei Nossen. Dort hatten Diebe 104 Solarmodule im Wert von rund 30000 Euro aus einem Solarpark im Ketzerbachtal gestohlen. (SZ)

