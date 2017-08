Diebe sind in Neugersdorf aktiv Unbekannte haben eine Garage aufgebrochen und ein Auto entwendet.

Symbolbild. © Claudia Hübschmann

Kriminelle sind in der Nacht zum Dienstag in Neugersdorf aktiv gewesen. An der Neuwalder Straße brachen Unbekannte eine Garage auf, stahlen daraus zwei Fahrräder, eine Flex und einen Modellhubschrauber. Der Stehlschaden liegt bei rund 4500 Euro. An der Lessingstraße waren hingegen Autodiebe zugange. Sie entwendeten einen zehn Jahre alten, grauen VW Golf V mit dem Kennzeichen BZ-LM 9078. Der Wert beträgt noch rund 4000 Euro. (szo/tc)

