Diebe sind heiß auf Eis

Auf solche Leckereien hatten es die Diebe abgesehen. Dabei hausten sie wie die Vandalen. © Symbolfoto

Gröditz/Riesa. Unbekannte brachen im Verlauf der vergangenen Woche in ein Eiscafe an der Windmühlenstraße ein. Das wurde am vergangenen Sonntagmorgen festgestellt. Die Gauner hatten ein Fenster aufgedrückt und auch die Eingangstür erheblich beschädigt. Aus dem Cafe stahlen sie mehrere Sorten Speiseeis im Wert von rund 200 Euro. Mit etwa 2.000 Euro fällt der verursachte Sachschaden dagegen deutlich höher aus.

Wie in Riesa am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr festgestellt wurde, waren Unbekannte in einen Rohbau an der Gutenbergstraße eingebrochen. Im Haus brachen sie mehrere Türen zu als Lager genutzten Räumen auf. Aus einem stahlen sie einen Baustrahler im Wert von etwa 80 Euro. Wie hoch der gesamte Schaden ist, steht noch nicht genau fest.

