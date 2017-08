Diebe sind auf Technik aus Ob Batterie oder Bagger - nichts scheint vor den Kriminellen sicher zu sein.

Unbekannte stahlen in der Nacht zum Mittwoch im Nossener Ortsteil Elgersdorf einen Kleinbagger Takeuchi TB 025 von einem Grundstück. Der Wert der Baumaschine wurde mit rund 8.000 Euro beziffert.

Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in ein Firmengelände an der Brößnitzer Straße im Lampertswalder Ortsteil Blochwitz ein. Sie stahlen die dort in einem Traktor der Marke „John Deere“ verbauten zwei Batterien im Gesamtwert von rund 300 Euro.

