Diebe sichern Beute mit eigenem Schloss Es ist dreist, was im Bahnhof passiert. Es verschwinden Möbel, Gerüste, und der Wlan-Anschluss wird gekappt. Eigentümer und Nutzer sind perplex.

zurück Bild 1 von 3 weiter Vicky Rennert zeigt das Schloss, das vermutlich die Diebe angebracht haben, um ihre Beute zu sichern. Die 17-Jährige hat es mit Erlaubnis des Eigentümers aufgebrochen. Sehr wohl war ihr dabei nicht. Die Gymnasiastin ist mit Freunden dabei, einen weiteren Raum im Bahnhofsgebäude von Leisnig nutzbar zu machen. © André Braun Vicky Rennert zeigt das Schloss, das vermutlich die Diebe angebracht haben, um ihre Beute zu sichern. Die 17-Jährige hat es mit Erlaubnis des Eigentümers aufgebrochen. Sehr wohl war ihr dabei nicht. Die Gymnasiastin ist mit Freunden dabei, einen weiteren Raum im Bahnhofsgebäude von Leisnig nutzbar zu machen.

Auch Bilder, darunter eines von Reformator Martin Luther, sind aus den Räumen verschwunden. Einige sind wie eine Art Museum eingerichtet. Die Gegenstände haben eher ideellen Wert.

Diese schwere Kommode müssen Diebe auf welchem Weg auch immer aus dem Bahnhof in Leisnig herausgetragen und weggefahren haben.

Wahrscheinlich an diesem Wochenende wird sich am alten Bahnhofsgebäude etwas tun. Allerdings nichts Illegales, wie in den vergangenen Tagen. Vicky Rennert hat vor, mit Freunden die alten Plakate zu entfernen, mit denen das Gebäude nahezu zugekleistert ist. Den Sommer über hat die 17-Jährige mit Freunden dort Zeit verbracht und immer mal wieder nach dem Rechten geschaut. Dabei ist ihr auch aufgefallen, dass sich Diebe des Gebäudes bemächtigt hatten.

„Eines Tages passte mein Schlüssel zum Vorhängeschloss am Eingang nicht mehr“, erzählt die Zwölftklässlerin aus Meinitz. Die alarmierte Polizei habe nicht vor Ort kommen können. Daher sei sie nach Döbeln aufs Revier gegangen. Dort habe man ihr geraten, nachzusehen ob etwas fehlt. Dafür jedoch musste Vicky Rennert selbst ein Schloss aufbrechen. Denn vermutlich waren es Diebe, die ihr eigenes mitgebracht und mit dem sie die frühere Eingangstür gesichert hatten. Sehr wohl war Vicky dabei nicht. Immerhin hätten Vorüberfahrende annehmen können, dass sie eine Einbrecherin ist und die Polizei alarmieren.

Die 17-Jährige vermutet, dass die Diebe aber auch durch andere Türen als das Eingangstor ins Gebäude gelangen. Denn: Nachdem sie das Tor mit einem neuen Schloss gesichert hatte, fehlten weitere Gegenstände. „Es wird laufend eingebrochen“, bestätigt der Privateigentümer des Bahnhofsgebäudes Erwin Feurer. „Und das mit einer Ungeniertheit und Frechheit, die ich noch nie erlebt habe“, so der Schweizer. Gestohlen wird seiner Meinung nach, was vermutlich in einem anderen Haushalt oder auf einer Baustelle gebraucht wird: Baumaterial, Schubkarre, Möbel, Nachttische, Bilder und Gartentore. „Auch ein Teil des Baugerüstes und sogar ein Zaunfeld fehlen“, ergänzt Vicky Rennert.

Erwin Feurer nutzt Räume im Bahnhofsgebäude, um dort Mobiliar unterzustellen. Manche Zimmer muten fast wie ein Museum an. Dass daraus nun Teile verschwunden sind, ist für den Schweizer schlimm – vor allem aber wegen des ideellen Wertes, den seine Sammelstücke für ihn haben. Worüber er nicht hinwegsehen will, ist, dass andere fremdes Eigentum als ihres betrachten: „Da glauben einige Leute offenbar, es sei das Normalste der Welt, sich einfach bedienen zu können.“ Feurer appelliert: „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.“ Er würde sich freuen, wenn Passanten nicht wegschauen, wenn sie Diebe beobachten. Dass das Mobiliar ungesehen aus dem Bahnhof geschafft worden ist, kann sich der Eigentümer nicht vorstellen. „Eine der Kommoden, die verschwunden sind, hat 200 Kilogramm gewogen“, so der Geschädigte.

Er ist außerdem fassungslos darüber, dass mit dem Diebstahl von Kabelrollen und Steckerteilen rücksichtslos der Telefonanschluss mit Wlan gekappt worden ist. „Die Verbindung habe ich in und um den Bahnhof Leisnig seit über einem Jahr der Öffentlichkeit gratis zur Verfügung gestellt“, sagt Erwin Feurer.

Dass er nicht aufgibt und sich weiter um den Bahnhof in Leisnig kümmert, ist vielleicht auch jungen Enthusiasten wie Vicky Rennert zu verdanken. Sie kann sich vorstellen, ein Jugendcafé in einem der Räume einzurichten. Entrümpelt haben sie und Freunde das Zimmer schon. „Wenn die Leute erst einmal sehen, dass sich hier etwas bewegt, gibt es vielleicht noch mehr, die mitmachen“, hofft die Meinitzerin. Feurer würde den Bahnhof gern wieder verkaufen, weil er selbst damit nicht wie gewünscht vorwärtskommt. „An jemanden, der Geld hat und es hier investieren will“, sagt der Schweizer ohne Umschweife.

