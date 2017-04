Diebe schlagen Schaufenster ein Unbekannte haben aus einem Geschäft in Großschönau zwei Mountainbikes gestohlen. Auch in Zittau sind zwei Räder verschwunden.

Symbolbild. © Daniel Maurer/dpa

Raddiebe sind in den vergangenen zwei Tagen in Großschönau und Zittau tätig gewesen. Das teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. So haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.40 Uhr, an der Oberen Mandaustraße eine Schaufenster eingeschlagen und aus der Ablage zwei Mountainbikes gestohlen. Das eine ist ein 29-Zoll-Hibike-QX in Schwarz-Blau, das andere ein Ghost-AMR in Grün-Schwarz-Weiß. Der Wert der Räder beträgt rund 4300 Euro. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro.

In Zittau haben bereits Diebe in der Nacht zum Dienstag aus einem Wohnhausflur am Rathausplatz zwei Räder entwendet. Dabei handelt es sich einmal um ein 28-Zoll-Staiger-Montana in Weiß und ein Specialized in Schwarz. Der Wert beträgt etwa 1100 Euro. (szo/tc)

