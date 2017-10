Diebe schlagen im Oberland mehrfach zu Weg sind zwei Autos, ein Quad und Sachen aus 15 Garagen, meldet die Polizei.

Wie die Polizei am heutigen Morgen meldet, waren in der Nacht zum Montag Diebe im Oberland unterwegs und waren mehrfach erfolgreich. In Zittau wurde ein Citroen Campster gestohlen, in Ebersbach ein Skoda Octavia. In Bertsdorf-Hörnitz brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein, entwendeten die Originalschlüssen eines Quad und dann das Fahrzeug. Und in Ebersbach brachen Diebe in 15 Garagen ein, nahmen Dinge im Gesamtwert von geschätzten 6 500 Euro mit und verursachten einen zusätzlichen Sachschaden von rund 1 000 Euro.

