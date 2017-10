Diebe schlagen Detektiv Bautzen. Ein 16-jähriger Jugendlicher hatte zusammen mit einer weiteren Person am Freitag gegen 12 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Niederkainaer Straße in Bautzen vier Nintendo-Spiele im Wert von je 25 Euro an sich genommen und die Kassenzone verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Detektiv sprach die Täter an. Daraufhin versetzten die jungen Leute dem Detektiv Tritte und Schläge. Einer der Täter konnte der Täter durch einen Passanten überwältigt und der Polizei übergeben werden. Die zweite Person flüchtete unerkannt.

Motorradfahrer schwer verletzt Stiebitz. Am Sonnabend befuhr gegen 16.30 Uhr ein 54-jähriger Kradfahrer mit seinem Motorrad BMW die Neukircher Straße in Richtung Stiebitz. Der 45-jährige Fahrer eines Fiat wollte, zwischen Drauschkowitz und Gnaschwitz Straße fahrend, an der Kreuzung geradeaus und beachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und wurde in die Uniklinik nach Dresden gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 30000 Euro.

Quad gestohlen Kamenz. Ein Dieb entwendete am Freitagnachmittag ein gesichert auf einer Baustelle an der Nordstraße in Bernbruch abgestelltes schwarzes Quad Can-Am Traxter im Wert von etwa 13500 Euro. Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt. Das Fahrzeug wurde ausschließlich auf der Baustelle genutzt und ist nicht zugelassen.

In Firma eingebrochen Bautzen. In der Nacht zum Freitag sind Diebe in das Gebäude einer Handelsgesellschaft an der Wilthener Straße in Bautzen eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Toilettenfenster und gelangten so in das Haus. Dort brachen sie die Schränke der Mitarbeiter auf und durchsuchten die Räume. Die Täter entwendeten Geld, ein i-Phone sowie zwei i-Pads im Gesamtwert von etwa 2500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Mit über zwei Promille mit dem Quad unterwegs Ralbitz-Rosenthal. Die Polizei kontrollierte am Freitagabend gegen 19.35 Uhr im Ralbitz-Rosenthaler Ortsteil Gränze einen Quad-Fahrer. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst, seinen Führerschein musste der Fahrer abgeben.