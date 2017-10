Diebe schlachten Skoda Kriminelle bedienen sich am helllichten Tag an einem abgestellten Fahrzeug.

In der Rosa-Luxemburg-Straße nahmen Diebe am Dienstag einen Pkw Skoda ins Visier. Auf bisher unbekannte Weise drangen die Täter zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr in das Auto ein. Aus dem Fahrzeug bauten sie das Navigationsgerät mit Radio, die Klimaanlage sowie beide Scheinwerfer aus. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 2 000 Euro. Sachschaden entstand am Skoda keiner.

