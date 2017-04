Diebe samt Diebesgut geschnappt Die Bundespolizei stoppt auf der A 17 zwei Fahrzeuge. Zwei der Insassen müssen ins Gefängnis.

Ein Teil des Diebesguts.

Die Bundespolizei hat am Sonntag drei Diebe samt Diebesgut geschnappt. Die Beamten der Inspektion Berggießhübel kontrollierten am Nachmittag auf der A 17 kurz vor der Grenze in Richtung Prag zwei zusammenfahrende Transporter. Dabei stellte sich bei zwei 23-jährigen Rumänen heraus, dass gegen sie ein aktueller Untersuchungshaftbefehl, wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vorlag. Zudem lagen gegen die beiden sogenannte Strafvollstreckungshaftbefehle vor. Sie waren 2015 wegen Diebstahls zu Geldstrafen von 1 250 und

900 Euro verurteilt worden. Bezahlt hatten sie die aber nie. Aus diesem Grund müssen die Rumänen jetzt für 125 bzw. 90 Tage in Haft.

Der dritte Insasse, ein 19-jähriger Rumäne, war bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Dies änderte sich, als die Beamten bei den zwei Transportern die Ladeflächen überprüften. Auf den Ladeflächen fanden die Beamten mehrere Bohrmaschinen, Trennschleifer, eine Rüttelplatte, mehrere Kanister mit Diesel, weitere diverse Baumaschinen sowie mehrere Tüten und Kartons mit diversen Süßigkeiten, Shampoos, Parfüms und Energydrinks.

Eigentumsnachweise konnten die drei Personen den Beamten nicht vorzeigen und gaben an, einen Teil der Waren auf einem Flohmarkt erworben zu haben. Bei der Überprüfung der aufgefundenen Baumaschinen stellte sich bei der Rüttelplatte heraus, dass diese in Großbritannien gestohlen worden waren. Gegen die drei Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und Hehlerei eingeleitet, welches zuständigkeitshalber an die Landespolizei Sachsen übergeben wurde. Einer der drei konnte den Beamten zudem keinen Führerschein vorweisen, weshalb bei ihm auch der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

