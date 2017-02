Diebe randalieren in Tankstelle Unbekannte schlagen in der Nacht bei Esso eine Scheibe ein. Sie klauen Zigaretten und reißen Regale von der Wand.

Kunden der Esso-Tankstelle in Döbeln-Nord haben am Freitagvormittag vor verschlossener Tür gestanden. Schuld waren Einbrecher wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zur Tankstelle verschafft. Auf der Suche nach Zigaretten haben sie nicht nur Waren aus den Regalen geschmissen und mitgenommen, sondern die Regale auch aus der Wand gerissen. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Bereits im vergangenen Jahr hat es einen Einbruch in der Esso-Tankstelle gegeben. Damals begnügten sich die Diebe aber damit, die Zigaretten zu klauen. Die Einrichtung blieb ganz.

Die Tankstelle hatte am Donnerstag um 22 Uhr geschlossen. Gegen 23.10 Uhr wurde der zuständige Wachschutz alarmiert. Dessen Mitarbeiter, Beamte der Polizei und eine ebenfalls informierte Mitarbeiterin der Tankstelle waren schnell vor Ort. Es kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Dies habe jedoch nicht zum Ergreifen der unbekannten Täter geführt. Möglicherweise seien diese mit einem Fahrzeug vom Tatort verschwunden, so die Polizei.

Die Tankstelle, die eigentlich um 4 Uhr öffnet, blieb für die Sichtung der Schäden und Aufräumarbeiten bis zum späten Vormittag geschlossen. (DA)

