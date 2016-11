Diebe räumten Büro aus

Fiat stößt mit Pferd zusammen Stolpen. Ein paar Minuten Freiheit hat am Donnerstagmorgen ein Pferd mit dem Leben bezahlt. Es war mit weiteren Tieren aus einer Koppel ausgebüxt, sie liefen kurz vor um sechs auf der Straße zwischen Stolpen und Langenwolmsdorf. Ein Fiat kollidierte mit einem der Pferde, das verendete am Straßenrand. Der 36-jährige Fahrer fuhr weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Als Polzisten den Unfall aufnahmen, fanden sie ein Kennzeichen des Fiat, das hatte sich beim Aufprall offensichtlich gelöst. Später erschien der Fahrer wieder am Unfallort. Er hatte sich leicht verletzt und war zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Fahrzeug war laut Polizei Schaden von etwa 2500 Euro entstanden. Der Wert des Pferdes wurde mit rund 5000 Euro beziffert. Die Beamten nahmen den Führerschein des 36-Jährigen in Verwahrung. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Büro aufgebrochen Rabenau. Unbekannte drangen in der Nacht zum Freitag gewaltsam in ein Büro am Markt in Rabenau ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist unklar. Für einen Sachschaden von 3500 Euro sind sie allerdings auf jeden Fall verantwortlich.

Werkstatt ausgeräumt Heidenau. Diebe entfernten das Außengitter einer Werkstatt an der Dresdner Straße in Heidenau und stiegen in das Objekt ein. Die unbekannten Täter durchsuchten in der Nacht zum Mittwoch die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Laptops sowie Arbeitsgeräte. Stehlgut- und Sachschaden können bislang nicht beziffert werden.

30000 Euro Schaden Wilsdruff. In der Nacht zum Donnerstag hatten Unbekannte auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Dresdner Tor zunächst ein Loch in die Plane eines Sattelzuges geschnitten. Anschließend öffneten sie die Ladefläche vom Heck aus und stahlen mehrere Kartons mit Oberbekleidung. Zwei Kartons hatten die Diebe noch hinter dem Fahrzeug abgestellt. Der Schaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt.

Mit Reh kollidiert Glashütte. Ein 32-Jähriger stieß am Donnerstagnachmittag mit einem Reh zusammen. Der Fahrer eines Opel Corsa fuhr auf der S 190 aus Richtung Niederfrauendorf kommend in Richtung Reinholdshain. Als ein Reh von rechts nach links die Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß. Das Reh verendete noch am Unfallort, am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.