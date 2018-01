Diebe räumen Kasse aus Zwei Männer stahlen Geld in einem Autohaus in Oelsa. Mitarbeiter taten daraufhin genau das Richtige.

Rabenau. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde haben am Mittwoch zwei Männer (30 und 37 Jahre) vorläufig fest. Sie hatten sich aus der Kasse eines Autohauses in Oelsa bedient.

Das Duo hatte sich zur Mittagszeit in die Räume des Autohauses begeben. Dort nutzen die beiden einen unbeobachteten Moment, begaben sich in das Büro und räumten das Kassenfach für 50-Euro-Scheine leer. Mitarbeiter hatten die beiden Männer beim Verlassen des Autohauses gesehen und die geplünderte Kasse bemerkt. Sie nahmen die Verfolgung der beiden auf und konnten sie schließlich an der Hauptstraße ausfindig machen.

Kurz danach trafen die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten ein. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, stritten die beiden Männer zunächst die Tat ab. Die Durchsuchung des 37-Jährigen förderte jedoch ein Bündel 50-Euro-Scheine zutage – offenbar das Geld aus der Kasse des Autohauses.

Gegen die beiden aus dem Raum Leipzig stammenden Männer, so informiert die Polizei, wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (szo)

