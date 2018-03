Diebe räumen in Ebersbach Schuppen aus Die Einbrecher machen auch vor Kinderfahrrädern nicht halt.

Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte sind in der Ebersbacher Schulstraße in einen Schuppen an der Grundschule eingebrochen. Jetzt fehlen unter anderem zwei Kinderfahrräder, eine Kettensäge, ein Laubleser und ein Rasentrimmer. Der Wert des Diebesgutes wird auf 1 000 Euro geschätzt. Dazu haben die Einbrecher einen Schaden von etwa 50 Euro verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

