Diebe räumen Forstamt leer Werkzeuge im Wert von 12 000 Euro ließen Einbrecher mitgehen. Sie kamen durch ein Oberlicht.

Der Ort Wermsdorf ist für sein Jagdschloss bekannt – allerdings hat dort auch der Staatsbetrieb Sachsenforst einen Sitz. Nun wurde bekannt, dass dort an der Wermsdorfer Straße wohl schon am Wochenende Einbrecher eingestiegen sind.

Laut Forstamt kamen die Täter über das Dach: Sie brachen durch das Oberlicht in den Lagerraum des Amtes ein. Dazu hatten sie die Oberlichtverriegelung zerstört. Anschließend transportierten sie sämtliche dort aufbewahrten forstwirtschaftlichen Geräte ab – etwa Sägen, Schneidewerkzeuge, Messer sonstiger Art. „Der Raum wurde regelrecht leer geräumt“, teilt die Polizei mit. Laut Forstamt sind Gerätschaften im Wert von rund 12 000 Euro verschwunden.

Vermutlich hatten die Diebe eine Leiter beim Einbruch verwendet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: Wem ist etwas Ungewöhnliches über das Wochenende oder in der Nacht zum Montag aufgefallen? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern, Tatfahrzeugen oder dem Verbleib der forstwirtschaftlichen Gerätschaften machen? (SZ)

Zeugenhinweise zum Vorfall in Wermsdorf bitte an die Kriminalaußenstelle Torgau, 03421 756-325 oder an die Kripo in Leipzig, 0341 966 46666.

zur Startseite