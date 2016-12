Diebe plündern Gartenanlage Unbekannte haben bei Drausendorf sieben Lauben aufgebrochen – und das teils mit roher Gewalt.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Diebe haben bereits am Wochenende eine Gartensparte an der Zittauer Straße bei Drausendorf heimgesucht. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz, die davon erst jetzt erfuhr. Dabei brachen die Unbekannten sieben Lauben auf – und das teils mit roher Gewalt. „Beispielsweise traten die Einbrecher Türen ein“, so der Polizeisprecher. Zudem erbeuteten sie Gartengeräte im Gesamtwert von 400 Euro. Der Sachschaden beträgt sogar 1200 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

