Diebe plündern Baucontainer Dabei scheuen sie auch Hindernisse nicht.

Symbolfoto © dpa

Zittau. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Diebe an der Hirschfelder Straße in einen Baucontainer eingebrochen, der im Obergeschoss eines neu zu bauenden Hauses aufgestellt war. Wie tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, haben die ungebetenen Besucher den Container regelrecht geplündert. Sie nahmen mehrere elektrische Maschinen mit. Deren Gesamtwert beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. (szo)

