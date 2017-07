Diebe nutzen kurzen Moment der Unachtsamkeit Aus einem Büro in Löbau stehlen Unbekannte eine Geldtasche. Nun sind mehrere Tausend Euro weg.

Die gestohlene Tasche war voll Bargeld, das zur Bank gebracht werden sollte. © dpa

Unbekannte Täter haben aus einem Büro an der Löbauer Jägerstraße eine Banktasche gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, war die Tasche am Dienstag nur etwa eine Stunde unbeobachtet. Das reichte den Dieben, um Tasche samt 6 500 Euro Bargeld zu entwenden. Die Kripo ermittelt. (szo/jay)

