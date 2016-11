Diebe nehmen Zaun mit

Bauzaun gestohlen Lauske. Insgesamt acht Bauzaunfelder wurden am Wochenende in Lauske bei Weißenberg gestohlen. Die Zaunfelder und die dazugehörigen „Füße“ befanden sich auf einer Baustelle an der Rodewitzer Straße. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf etwa 800 Euro.

Starkstromkabel mitgenommen Cunewalde. Zwei 30 Meter lange Starkstromkabel haben Diebe in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in Cunewalde gestohlen. Dazu sind die Täter auf ein Firmengelände an der Hauptstraße einstiegen. Schaden: rund 700 Euro.

Autoknacker unterwegs Wachau. Diebe haben in der Nacht zu Dienstag in Wachau einen Skoda Fabia gestohlen. Das schwarze Auto mit dem amtlichen Kennzeichen KM-G 407 stand auf einem Grundstück an der Seifersdorfer Straße. Die Eigentümerin bezifferte den Zeitwert des drei Jahre alten Wagens auf rund 7000 Euro. Mit ihm verschwand auch die Zulassungsbescheinigung, die im Auto lag. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Skoda wird gefahndet.

Mann auf den Gleisen erwischt Demitz-Thumitz. Ein Mann war am Montagmittag auf den Bahngleisen bei Demitz-Thumitz unterwegs. Eine Streife konnte den Polen unweit des Haltepunktes in Sicherheit bringen. Zu Schaden kam niemand. Die Bahnstrecke war vorsorglich für etwa zehn Minuten gesperrt worden.

Diesel abgezapft Ottendorf-Okrilla. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben in Ottendorf-Okrilla Diebe rund 400 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft. Das Fahrzeug der Marke DAF befand sich auf einen Firmengelände an der Straße Am Hügel. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 425 Euro, den Sachschaden auf circa 70 Euro.