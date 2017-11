Diebe nehmen Wohnmobil mit

An der Landsberger Straße in Waldheim ist in der Nacht auf Donnerstag ein Wohnmobil gestohlen worden. Vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr haben die unbekannten Täter sich Zutritt zu dem Fiat verschafft. Das Wohnmobil befand sich offenbar auf Firmengelände. Denn wie die Polizei mitteilte, sei von einem Mitarbeiter am Donnerstagvormittag bemerkt worden, dass das Fahrzeug verschwunden ist.

Das Wohnmobil hat einen Wert von rund 40 000 Euro. Auch an dem danebenstehenden Fahrzeug haben sich die Täter zuschaffen gemacht. Der Polizei zufolge war an dem Fiat das Türschloss manipuliert. Entwendet worden sei aus dem Fahrzeug jedoch nichts. An dem Wohnmobil sei jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 2 000 Euro entstanden. Die Beamten der Sonderkommission Kfz am Landeskriminalamt haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Seit Januar bis Ende Oktober sind nach Angaben des LKA-Sprechers Tom Bernhardt bisher schon 66 Fahrzeuge in Mittelsachsen verschwunden. Die Tendenz ist eigentlich abnehmend. (DA/mf)

