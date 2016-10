Diebe nehmen Wasserhähne mit Ziel der Langfinger war die Gartensparte am Weidaer Weg. Insgesamt 31 Messingteile stehlen sie.

Diebe waren am Wochenende in eine Gartensparte am Weidaer Weg unterwegs. Sie demontierten an mehreren Parzellen die Wasserhähne aus Messing. Sie stahlen insgesamt 31 dieser Teile. Der entstandene Schaden ist noch nicht abschließend bezifferbar. (szo)

zur Startseite