Diebe nehmen Räder von zwei Hondas mit Der Wert des Diebesgutes wird auf 8 000 Euro geschätzt.

Unbekannte Kriminelle sind in der Nacht zum Dienstag auf ein Betriebsgelände an der Hauptstraße in Boxberg gelangt. Sie demontierten dort von zwei abgestellten Hondas sämtliche Räder und stahlen diese. Das Diebesgut hat einen Wert von 8 000 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch auf Nachfrage mit. (szo)

