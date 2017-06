Diebe nehmen Ortsschild mit

Bei Sturz verletzt Ottendorf-Okrilla. Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der A 4 bei Ottendorf ereignet. Der 29-jährige Fahrer eines Krades drängelte er sich mit seinem Krad BMW in die rechte Fahrspur zwischen einen Lkw und einen Volvo und kollidierte mit Letzterem. Der Kradfahrer verletzte sich beim folgenden Sturz schwer. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die zeitweise vollgesperrte Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Drogen gefunden Uhyst. Gleich wegen mehrerer Vergehen muss sich ein 26-Jähriger Pole verantworten. Er war am Sonnabendmorgen mit einem weißen Pkw Mazda 6 mit englischer Zulassung auf der A 4 bei Uhyst kontrolliert worden. Wie sich bei einem Drogenvortest schnell heraus stellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden weitere Betäubungsmittel gefunden. Diese waren mehrfach in Folie gewickelt und in einer Kaffeedose versteckt. Um das Auffinden noch weiter zu erschweren, wurde diese Kaffeedose zwischen Lebensmitteln in einer Kühlbox gelagert. Als Konsequenzen folgten zunächst beim Fahrer eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Betäubungsmittel. Die weiteren Ermittlungen zur unerlaubten Einfuhr und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln folgen.

Hecke in Flammen Neukirch. Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagmittag an der Wilthener Straße in Neukirch/Lausitz eine Hecke in Brand. Der Hauseigentümer löschte die Flammen selbst. Durch den Brand wurden auch fünf Quadratmeter der Fassade und eine Plastikfensterbank in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wurde mit 100 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Munition gefunden Ralbitz. Bei Abrissarbeiten an einem Schuppen in Ralbitz hat die Besitzerin am späten Freitagnachmittag auf ihrem Grundstück im Erdreich fünf Granaten aufgefunden. Die Geschosse waren etwa 70 Zentimeter lang und haben einen Durchmesser von circa 15 Zentimeter. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sicherten die Fundmunition und beräumten die Geschosse noch am gleichen Abend.

Ortsschild gestohlen Bautzen. Diebe haben ein an der Thrombergstraße aufgestelltes Ortseingangsschild der Stadt Bautzen gestohlen. Die Tat wurde am Freitagmittag festgestellt. Der Stehlschaden wurde mit 200 Euro beziffert.

Umfriedung abgebaut Radibor. In der Nacht zum Sonnabend stahlen Diebe im Radiborer Ortsteil Quoos eine komplette Umfriedung für einen Hühnerstall. Eine Gefahr für die Hühner bestand nach Polizeiangaben nicht. Sie waren zum Tatzeitraum im Stall eingesperrt.

Bei Auffahrunfall verletzt Bautzen. Bei einem Auffahrunfall wurden am Sonnabendnachmittag in Bautzen zwei Menschen verletzt. Ein 42-jähriger Fordfahrer war auf der Hoyerswerdaer Straße stadtauswärts unterwegs. Er wollte nach links in ein Grundstück einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der nachfolgende Fahrer eines Kia zu spät und fuhr auf. Er und seine 41-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro.

Ampel beschädigt Pulsnitz. Ein VW T 5 kam am Sonnabendabend beim Abbiegen von der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in die Wettinstraße in Pulsnitz von der Fahrbahn ab und geriet auf die Mittelinsel. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und die Ampelanlage. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

In Museum eingebrochen Baruth. Diebe wollten in der Nacht zu Sonntag in ein Museum in Baruth eindringen. Gewaltsam versuchten sie, zwei Türen aufzubrechen, scheiterten jedoch. Eine dritte Tür wurde gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Schaden: rund 500 Euro.

Bei Unfall verletzt Bischofswerda. Ein Unfall hat sich am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 98 bei Bischofswerda ereignet. Ein Opelfahrer kam aus Richtung Rammenau und wollte die Bundesstraße an der Ausfahrt Bischofswerda verlassen. Vermutlich fuhr zu schnell in eine Rechtskurve und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Er rollte über eine Verkehrsinsel und stieß mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.

Auf dem Feld überschlagen Radeberg. Am Sonntagabend verlor ein Nissanfahrer auf der S 177 bei Radeberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr eine zirka sechs Meter hohe Böschung zu einem Feld hoch und überschlug sich dort. Der Fahrer verletzte sich und kam in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Einen Alkoholtest verweigerte der 49-Jährige, was zur Anordnung einer Blutentnahme führte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von zirka 7 000 Euro.