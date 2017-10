Diebe nehmen Geld und Schmuck mit Die Eigentümer eines Einfamilienhauses wurden bestohlen. Zur Tatzeit befanden sie sich im Garten.

© Symbolfoto: dpa

Dreiste Diebe drangen in ein Einfamilienhaus ein und wurden auch fündig. Die Besitzer bemerkten nichts, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt in ihrem Garten aufhielten.

Am Montag, zwischen 14 und 15 Uhr, drangen Unbekannte auf bisher unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Während dieser Zeit befanden sich die Eigentümer im Garten des Grundstückes. Im Haus stahlen die Eindringlinge aus Geldbörsen Bargeld sowie zwei Ringe und verschwanden damit. (DA)

Die Polizei in Mittweida sucht Zeugen, die zur benannten Zeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter Telefon 03727 980-0 im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen.

zur Startseite